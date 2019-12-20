“ربان وسط أمواج عاتية”.. فيلم يستعرض سيرة محمد عبد الرحمن خليفة

بثت الدائرة الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الخميس فيلما وثائقيًا بعنوان “ربّانٌ وسط أمواجٍ عاتية” والذي يتناول حياة الراحل الشيخ عبدالرحمن خليفة النسور المراقب العام الأسبق للجماعة في الأردن.

والنسور من مواليد محافظة السلط، حصل على دبلوم زراعة منها، وانتسب بعدها إلى معهد المعلمين في القدس، ليحصل على دبلوم تربية، ليعمل مدرسًا ومديرًا في العديد من مدارس المملكة الأردنية، ولكنه عاد إلى القدس لدراسة الحقوق، ليلتحق بعدها بالسلك القضائي عام 1946م، ليعمل قاضيًا ومدعيًا عامًا.

تقلد خليفة منصب المراقب العام الأول لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن حتى عام 1994، كما ساهم في تأسيس جمعية المركز الإسلامي الخيرية، وكان عضوًا في مجلس النواب الأردني في الفترة من عام 1956 إلى 1961م.

توفي رحمه الله تعالى يوم الخميس 2 من ذي القعدة 1427هـ – الموافق 2006/11/23م، ودُفن في مدينة «السلط» مسقط رأسه، حيث شهدت جنازته المهيبة حشدًا من القيادات الرسمية، وقيادات الحركة الإسلامية، والشخصيات الوطنية، وحضورًا شعبيًا من مختلف مناطق الأردن.

رابط الفيديو – https://www.youtube.com/watch?v=6cn5x-i7Yew&feature=emb_title