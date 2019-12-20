“ربان وسط أمواج عاتية”.. فيلم يستعرض سيرة محمد عبد الرحمن خليفة

بعدما هاجمه المسلحون بطائرات مسيرة.. الجيش السوري يبدأ تقدما بريا نحو معاقل "أجناد القوقاز وجبهة النصرة" جنوب إدلب
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