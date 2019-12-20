تمهيدا لاقتحام مواقع التركمانستان بريف إدلب.. الجيش السوري يطهر شرق معرة النعمان من "أجناد القوقاز"
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جرينتش+2 03:38
تمهيدا لاقتحام مواقع التركمانستان بريف إدلب.. الجيش السوري يطهر شرق معرة النعمان من “أجناد القوقاز”

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