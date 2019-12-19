مجلس النواب الأمريكي يوافق على عزل ترامب وفقا لمادتي إساءة استخدام السلطة وإعاقة الكونغرس/ فيديو
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جرينتش+2 04:41
مديرية الشكاوى بهيئة النزاهة تتعامل مع 2647 ملفا العام الماضي

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