طلبة “الأردنية” ينظمون وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الجامعة

تحت شعار “جامعة مش بزنس”، نظم طلبة الجامعة الأردنية ظهر اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة، رفضًا لنهج الخصخصة والقرارات المالية التي اتخذتها إدارة الجامعة واستهدفت جيوب الطلبة.

وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة فعاليات احتجاجية تنوي القوى الطلابية تنظيمها لدفع إدارة الجامعة للتارجع عن قرارها.

وقد رفع المشاركون في الوقفة التي دعت لها كل من قائمة التجديد وقائمة العودة، شعارات تؤكد على رفض استسهال اللجوء لجيوب الطلبة، هاتفين بأن “أنا طالب مش دولار” و”التعليم للفقراء أيضًا” و”لا لنهج الخصخصة” مذكرين بإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين.

وكانت إدارة الجامعة الأردنية قد قامت مع بداية العام الدراسي الحالي، باتخاذ حزمة من القرارات المالية التي استهدفت جيوب الطلبة، وتمثلت برفع أجور سكن الطالبات بنسبة وصلت 36% ورفع رسوم الدكتوراه لتخصص المناهج وأساليب التدريس بعد التفرع منه لعدة تخصصات وبنسبة زيادة 75%.

ومع بدء التسجيل للفصل الدراسي الثاني، واصلت إدارة الجامعة نهجها، حيث اتخذت قرارًا برفع رسوم التسجيل الفصلية للدراسات العليا، حيث تفاجأ الطلبة عند التسجيل بإضافة بند “رسوم بدل خدمات فصلية”، حيث تبين أن إدارة الجامعة قامت بإضافة هذا البند لطلبة البكالوريوس المستجدين منذ الفصل الدراسي الأول وبأثر رجعي!! ورفع رسوم التسجيل الفصلية للبرنامج العادي ٥ دنانير والموازي ١٠ دنانير ورفع رسوم امتحانات المستوى بنسبة تجاوزت ال١٠٠%.