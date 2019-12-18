عودة حركة الطيران في مطار الملكة علياء إلى طبيعتها

عادت حركة الطيران في مطار الملكة علياء الدولي إلى طبيعتها بعد تحويل رحلات إلى مطار الملك حسين الدولي في العقبة؛ بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية، وفق ما أعلنت مديرة الإعلام والاتصال في مجموعة إدارة المطار زاهية النعسان.

وقالت النعسان في تصريح صحفي انه وبسبب انعدام الرؤية،فقد تم تحويل مسار طائرتين قبل الساعة الثامنة صباحا كانتا قادمتين من المدينة المنورة وجدة الى مطار الملك حسين في العقبة ،مؤكدة ان حركة الطائرات الآن تسير كالمعتاد.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة