بعدما نفذت عدة عمليات جريئة.. الشاباك الإسرائيلي يعلن اعتقال 50 ناشطًا في الجبهة الشعبية

القدس المحتلة – خدمة قدس برس

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، اعتقال 50 شخصًا في الضفة الغربية، قال إنهم “جزء من بنى إرهابية واسعة ومنظمة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن “هذه المجموعة التي اعتقلت مؤخرًا، نفذت عملية تفجير في عين بوبين وأطلقت النار على أهداف إسرائيلية، وخططت لتنفيذ عمليات إرهابية كبيرة في وقت قريب”.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال “ضبطت في حوزة عناصر المجموعة وسائل قتالية عدة”.

ولفتت النظر إلى أن “قائد هذه الشبكة تم اعتقاله قبل حوالي 3 أشهر في رام الله أثناء قيادته سيارة في وسط المدينة”. منوهة إلى أن “القوات الإسرائيلية داهمت عددًا من المنازل في رام الله واعتقلت العشرات”.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت، في أعقاب عملية عين بوبين، عددًا من الناشطين في الجبهة الشعبية؛ بينهم سامر العربيد، الذي وصف كقائد خلية، وتعرضت حياته لخطر شديد في أعقاب تعذيبه في أقبية الشاباك.

وتتهم قوات الاحتلال عددًا من نشطاء “الجبهة الشعبية” بتنفيذ عملية تفجيرية بمنطقة “عين بوبين” شمالي بلدة دير ابزيع غربي رام الله، يوم 23 آب/ أغسطس الماضي.

وقد تمت العملية من خلال تفجير عبوة ناسفة يُعتقد أنها محلية الصنع وأسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخرين.