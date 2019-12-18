عباس يدعو لانتخابات تشريعية فلسطينية ولكنه يترك لاسرائيل تحمل مسؤولية اعاقتها عبر رفض اجرائها بالقدس الشرقية
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جرينتش+2 07:50
بعدما نفذت عدة عمليات جريئة.. الشاباك الإسرائيلي يعلن اعتقال 50 ناشطًا في الجبهة الشعبية

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