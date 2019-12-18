احباط تهريب 160 الف حبة مخدرة مخدرة لإحدى دول الجوار/ فيديو

أحبط العاملون في إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب 160 الف حبة مخدرة لاحدى دول الجوار.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان اليوم الأربعاء: إن معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام عدد من الاشخاص بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها لاحدى دول الجوار، حيث تولى فريق تحقيق خاص من الادارة متابعة تلك المعلومات للتأكد منها وتحديد الاشخاص المتورطين وطريقة التهريب.

واضاف انه ومن خلال جمع المعلومات تم تحديد هوية احد الاشخاص المتورطين وموعد نقله للحبوب المخدرة بواسطة احدى مركبات الشحن حيث جرت متابعته وايقاف المركبة وضبطها والشخص المشتبه به.

وتابع، انه وبتفتيش المركبة فقد عثر على 160 الف حبة مخدرة أخفيت في مخبأ سري في جسم المركبة اعد لتلك الغاية، وبوشر التحقيق مع الشخص المقبوض عليه، والبحث جارٍ عن شخصين آخرين تورطا في القضية.

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