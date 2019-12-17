بعد احالة مديري الامن العام والدفاع المدني على التقاعد.. ارادة ملكية بتعيين اللواء حسين الحواتمة مديرا للأمن العام
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لماذا تأخّر مرسوم إجراء الانتخابات؟

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