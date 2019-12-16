وزير الاعلام ينعي الزميل الكبير الدكتور موسى الكيلاني



عمان 16 كانون الاول (بترا)- انتقل الى رحمة الله تعالى، مدير عام وكالة الانباء الاردنية الاسبق، الزميل الدكتور موسى زيد الكيلاني الذي وافته المنية اليوم الاثنين، بعد حياة حافلة بالجد والعطاء.

ونعى وزير الدولة لشؤون الإعلام، رئيس مجلس إدارة وكالة الانباء الاردنية (بترا) أمجد عودة العضايلة، ببالغ الحزن والاسى المرحوم الكيلاني، مستذكرا مناقب الفقيد وسجله الحافل بالعطاء والبذل وخدماته الجليلة لوطنه وقيادته.

واعرب العضايلة عن خالص تعازيه ومواساته لعائلة المرحوم وذويه والاسرة الصحفية، داعيا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه.

كما نعى مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل فايق حجازين واسرة الوكالة المرحوم الكيلاني، الذي شغل منصب مديرها العام عام 1973، معربا عن تعازيه ومواساته لأسرة المرحوم وذويه، وداعيا الله ان يتغمده بواسع رحمته.

وعمل المرحوم الكيلاني، استاذا في عدد من الجامعات، وتسلم رئاسة تحرير عدد من الصحف اليومية والاسبوعية والمطبوعات المتخصصة الاخرى، مثلما تقلد عددا من المناصب القيادية كدائرة المطبوعات والنشر. وكان الكيلاني حصل على جوائز صحفية اهمها جائزة الملك حسين الإبداعية كأفضل كاتب مقال صحفي باللغة الانجليزية، وانجز خلال حياته مؤلفات عدة منها كتاب قضايا سياسية واعلامية. –

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