على ذمة صحيفة صهيونية.. ترامب قد يعلن رسميا عن تفاصيل "صفقة القرن" قبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة
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جرينتش+2 01:38
ماجدة الرومي، مطربة المثقفين العرب، تحتفل بعيد ميلادها ال 62

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