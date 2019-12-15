“تحرش اغتصاب إفلات من عقاب”.. تونسيات ينظمن مظاهرة غنائية ضد التحرش/ فيديو

أدت نحو 60 امرأة تونسية، امس السبت، أمام مقر الحكومة أغنية “المغتصب هو انت” أو “مغتصب في طريقك” التي ظهرت لأول مرة في تشيلي قبل أن تنتشر في انحاء العالم كنشيد احتجاجي نسوي ضد الاغتصاب والتحرش والتمييز الذي تعاني منه المرأة.

وقالت شمس رضواني “نحن هنا لندين كل أشكال العنف (…) الاجتماعي والمؤسساتي والمنزلي الأسري”.

ويأتي هذا العرض في تونس في الوقت الذي أطلقت فيه نساء تونسيات حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد التحرش الجنسي، تحت وسم “أنا زادة” على غرار الوسم العالمي “انا ايضا”.

وأشعل هذه الحملة قيام فتاة تونسية بنشر صور في تشرين الأول/أكتوبر التقطتها لنائب منتخب حديثا تزعم انه يقوم بالاستمناء داخل سيارته امام احدى المدارس.

لكن النائب زهير مخلوف الذي ظهر في الصور قال انه مصاب بالسكري وكان يستخدم قارورة ماء للتبول داخل سيارته، وقد أخلي سبيله بعد اخضاعه للتحقيق بتهمتي التحرش الجنسي والمجاهرة بما ينافي الحياء.

وأطلقت نشيد “المغتصب هو انت” في تشيلي جماعة “لاس تيسيس” النسوية أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، حيث وقفت نساء في صفوف متراصة أمام مؤسسات الدولة وهن يضعن عصابات على اعينهن وينشدن رفضهن للذكورية ولتحمل اعذار التحرش الجنسي.

وجاء تقديم اغنية “المغتصب هو انت” في تونس بعد عشرات العروض المماثلة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك باريس ومدريد وبيروت ونيويورك.

وأفاد مراسل فرانس برس أن الناشطات التونسيات اللواتي شاركن في العرض على طريقة ال”فلاش موب” (التجمع الفجائي) استجبن لدعوة جماعة “فرقطنا” النسوية المحلية.