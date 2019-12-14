وفد الضمان الاجتماعي يشرح للمغتربين الاردنيين بالسعودية مزايا الاشتراك الاختياري

عمان 14 كانون الاول(بترا)- قال رئيس وفد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الزائر للمملكة العربية السعودية موسى الصبيحي ان الاشتراك الاختياري للأردنيين غير العاملين في سوق العمل المنظّمة داخل الوطن يشكّل مظلة حماية آنية ومستقبلية لا سيّما للمغتربين الأردنيين المقيمين خارج أرض الوطن .

وأضاف خلال اللقاء الذي عقده اليوم مع أبناء الجالية الأردنية في المدينة المنورة بالتنسيق والتعاون مع ملتقى النشامى للجالية الأردنية وشركة البوتاس العربية، أن تواصل الضمان مع الأردنيين المقيمين خارج الوطن نابع من إيمان المؤسسة بحق المغترب الأردني بالاستفادة من التشريعات الوطنية لاسيما الحق في الحماية الاجتماعية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي لمشتركيه.

وقدم الصبيحي شرحا مفصلا عن الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطن من خلال الاشتراك الاختياري بالضمان والمتاح فقط للأردنيين للحصول على الحماية والراتب التقاعدي في وطنهم مستقبلاً.

من جانبه أشاد رئيس الملتقى الدكتور أيمن الرفاعي بمبادرة سفير الضمان وتواصل المؤسسة مع المغتربين الأردنيين ، مطالبا توضيح الزيادة السنوية على راتب الاشتراك، والسماح للمغترب بشراء سنوات الانقطاع.

ويقوم وفد المؤسسة بزيارة الى المملكة العربية السعودية لإطلاع المغتربين الاردنيين على قانون الضمان الاجتماعي.

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