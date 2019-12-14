الكتل الشيعية العراقية تقرر مقاطعة الصدر وتستعد لمواجهته عسكرياً

بغداد – وجهات نظر

قال مصدر أممي حضر اجتماع عزة الشابندر مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخرت، مؤخرا أن الكتل السياسية الشيعية سواء في تحالف الفتح أو النصر أو غيرها اتفقت على مقاطعة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بشكل كامل.

واكد المصدر أن الشابندر نقل إلى بلاسخرت استعداد الجهات الشيعية كافة على مواجهة الصدر بكل الوسائل حتى لو استلزم الأمر الدخول في مواجهة عسكرية معه.

وأشار المصدر إلى أن الشابندر قال إن الكتل الشيعية عازمة على إنهاء المظاهرات التي يشهدها العراق حالياً، من خلال تلبية المطالب الخدمية والاحتياجات التي يطالب بها المتظاهرون (راتب، وظيفة.. الخ)، وسيبقى في الشارع أتباع مقتدى الصدر فقط وستتم مواجهتهم بالقوة، والزجِّ بهم في السجون.