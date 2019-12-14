الذكرى 34 لوفاة القاضي ابراهيم الطراونة

تصادف غدا الاحد الذكرى الرابعة والثلاثون لوفاة القاضي ابراهيم الطراونة،الذي كانتله إسهامات مع زملائه في السلك القضائي في رفعة القضاء الأردني والعربي.

والمرحوم القاضي الطراونة من مواليد عام 1929 في مدينة الكرك ودرس القانون في جامعة دمشق ومارس في بداية حياته العمل السياسي والحزبي ومن ثم انتقل للعمل في السلك القضائي الاردني، وكان آخر مناصبه عضواً في المجلس القضائي الاعلى وقاضيا لمحكمة التمييز والعدل العليا.

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