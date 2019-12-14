الحل بالتقسيط .. وزير قطري يعلن عن “تقدمً صغيرً” في مفاوضات المصالحة الخليجية

الدوحة_ رويترز: قال وزير الخارجية القطري، يوم السبت، إنه تم إحراز تقدم بسيط في حل الأزمة الخليجية المستمرة منذ عامين ونصف العام.

وأضاف الوزير، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لوكالة “رويترز”، في رد على سؤال عما إذا حصل هناك تقدم في قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت الأسبوع الماضي: “إن هناك تقدما، ولكنه تقدم بسيط”.

وفي 5 يونيو/ حزيران من العام 2017 قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني