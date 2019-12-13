باسيل يعلن رفض مشاركة التيار الوطني الحر في حكومة “تكنوسياسية” يقودها سعد الحريري

وزارة الداخلية التركية تعاود ادراج محمد دحلان على قائمة المطلوبين "الحمراء" وترصد 1،7 مليون دولار لمن يرشد عنه
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جرينتش+2 11:43
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