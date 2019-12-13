وزارة الداخلية التركية تعاود ادراج محمد دحلان على قائمة المطلوبين "الحمراء" وترصد 1،7 مليون دولار لمن يرشد عنه
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جرينتش+2 11:43
السفيرة ريما بنت بندر تزور قاعدة بينساكولا في فلوريدا بعد منع الطلاب السعوديين من مغادرتها

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