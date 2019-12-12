برسم اطلاع عربان الخيانة.. رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: نعيش حالة قلق بسبب السلاح الاستراتيجي لحزب الله اللبناني

قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق، الجنرال غادي آيزنكوت، إننا نعيش حالة قلق بسبب سلاح حزب الله اللبناني الاستراتيجي.

نقلت صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية، أمس الأربعاء، على لسان الجنرال آيزنكوت أن لدى “حزب الله” اللبناني سلاح استراتيجي يكمن في جنوده وقواته العسكرية التي تعمل بشكل متميز داخل الأراضي اللبنانية، وتعرف كيفية التعامل مع الجيش الإسرائيلي في أية حروب مستقبلية.

وأفادت الصحيفة أن الجنرال آيزنكوت يرى أن هناك سلاحا استراتيجيا آخر لدى حزب الله هو الصواريخ الدقيقة التي يمكنها إصابة أو استهداف الجبهة الداخلية الإسرائيلية، حيث دشن الحزب ما يزيد عن 130 ألف صاروخ.

وذكر الجنرال غادي أن الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، صيف 2006، تسببت في إحلال الهدوء والسلام على الحدود الإسرائيلية اللبنانية لمدة 13 عاما متواصلة.

يشار إلى أن تصريحات الجنرال غادي آيزنكوت، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق، جاءت على هامش مشاركته في ندوة بمركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، التابع لجامعة تل أبيب، أول أمس، الثلاثاء.