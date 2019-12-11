احتجاب صحيفة السبيل الورقية مطلع العام المقبل جراء الضائقة المالية

قررت إدارة صحيفة “السبيل” المحسوبة على الحركة الإسلامية بالأردن إغلاقها والاكتفاء بالموقع الإلكتروني، اعتباراً من مطلع العام المقبل 2020، لما تمر به من ضائقة مالية.

ويرجع سبب الإغلاق وتسريح الموظفين للضائقة المالية التي تعاني منها الصحيفة، نتيجة تراجع حصتها من الإعلانات، وارتفاع كلفة الطباعة والتوزيع.

وتعتبر “السبيل” الإسلامية آخر صحف المعارضة بالاردن، بعد اغلاق اسبوعية “المجد” القومية قبل عامين لاسباب مالية.

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