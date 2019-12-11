إصابة 5 معلمين جراء اعتداء في مدرسة الكتيفة الثانوية بالموقر

اعتدى اربعة اشخاص،صباح اليوم الاربعاء ،على خمسة معلمين في مدرسة الكتيفة الثانوية للبنين في لواء الموقر، وفق وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارةالتربية والتعليم وليد الجلاد ان “أحد المعلمين أصيب في رأسه، وأصيب 4 آخرون في هذا الاعتداء”.

واضاف في تصريح صحفي ان الوزارة اوعزت لمدير التربية والتعليم في المنطقة لمتابعة حادثة الاعتداء والحالة الصحية للمعلمين،مؤكدا حرصها من خلال الدائرة القانونية على الملاحقة القانونية للمعتدين.

وجدد رفض الوزارة لكل انواع العنف بالمدارس ضد المعلمين وتقديرها للرسالة النبيلة التي يؤدونها في مدارسهم، وحرصها على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية والإدارية في المدارس بشكل عام واستقرار العملية التدريسية والتربوية فيها.

وقالت النقابة ان أربعة أشخاص اعتدوا على معلمي المدرسة ما أدى إلى إصابة عدد منهم،وتم نقلهم إلى مستشفى التوتنجي.

ووصفت المصادر الطبية في المستشفى حالة المعلمين بالجيدة. ورفضت النقابة التي تابعت الحادثة مثل هذه الحوادث،مطالبة الجهات المعنية بمحاسبة المعتدين ووضع حد لمثل هذه الحوادث.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة