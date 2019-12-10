(في مقابلة حجبها التلفزيون الإيطالي) الأسد : مصلحة سوريا قد تضطرني للقاء اردوغان ولكنني ساشعر بالقرف/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:00
وفد إسرائيلي يزور دبي سرا تمهيدا للمشاركة في معرض “إكسبو 2020″،

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني