(في مقابلة حجبها التلفزيون الإيطالي) الأسد : مصلحة سوريا قد تضطرني للقاء اردوغان ولكنني ساشعر بالقرف/ فيديو
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رهن موعد الانتخابات الفلسطينية بموافقة اسرائيل على اجرائها بالقدس الشرقية

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