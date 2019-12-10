البكار :”مالية النواب” تنظر بمخالفات واردة بحق أحد النواب

عمان 10 كانون الأول (بترا) كشف رئيس اللجنة المالية النيابية النائب الدكتور خالد البكار عن وجود مخالفات وردت بحق أحد النواب الذين سبق وأن تولى رئاسة اللجنة الإدارية النيابية في وقت سابق.

وقال البكار على هامش الاجتماع الذي عقدته اللجنة النيابية اليوم الثلاثاء إن اللجنة ستبحث في المخالفات الواردة بحق النائب والمتعلقة باستغلال موقعه كنائب لدى وزارة الصناعة والتجارة، وسلطة العقبة الاقتصادية ووزارات ومؤسسات أخرى . وأشار إلى أنه وفي حال تبين وجود شبهات فإنه سيتم إحالة المخالفات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وفي حال تبين غير ذلك فإن اللجنة ستعلن ذلك للرأي العام. وانتقد البكار وأعضاء اللجنة ما وصفوه بأسلوب تضليل الرأي العام من قبل النائب المذكور أعلاه، وبث المعلومات المغلوطة لغايات شعبية دون وجود أدنى درجة من الدقة في نقل المعلومات. وأضاف أن هذا النائب ادعى أنه قام بتحويل 150 قضية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وهذا كلام عار عن الصحة، مؤكدا أنه لم يقم بتحويل أي قضية للهيئة، ولا يملك صلاحيات التحويل، وجميع القضايا التي حولت تمت من خلال اللجنة المالية النيابية فقط. وأشار إلى أن اللجنة المالية النيابية طلبت في وقت سابق من النائب المذكور تزويدها بما لديه من وثائق إلا أنه تهرب من ذلك.

ونفى البكار ما جاء على لسان النائب من معلومات وردت على لسان النائب حول منعه أثناء ترؤسه اللجنة الإدارية النيابية من بيع أراض لصالح “إسرائيل”، مؤكدا أن عملية بيع الأراضي أو عدمها لأي جهة ليس من اختصاص اللجنة الإدارية. وأشار إلى أن ما يقوم به النائب المذكور لن يعفيه من المحاسبة في حال ما ثبت تورطه باستغلال موقعه كنائب.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة