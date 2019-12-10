البحث الجنائي يلقي القبض على سارقي بنك بمنطقة ام الرمم

القى العاملون في إدارة البحث الجنائي اليوم القبض على متورطين في قضية سلب مبلغ مالي من فرع أحد البنوك في منطقة وادي الرمم ،اول أمس، وبوقت قياسي.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان اليوم الثلاثاء، ان بلاغا ورد اول أمس لمديرية شرطة شرق عمان حول دخول شخصين احدهما يرتدي ملابس نسائية و آخر مسلح لفرع احد البنوك في منطقة وادي الرمم وسلبا مبلغ 53 دينارا تحت تهديد السلاح والفرار من المكان.

وشكلت إدارة البحث الجنائي على الفور فريقا تحقيقيا خاصا في القضية لتحديد هوية المتورطين والقاء القبض عليهما.

وأضاف أنه وبوقت قياسي ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات تمكن فريق التحقيق من تحديد هوية المتورط الرئيسي في القضية الذي قام بارتداء الملابس النسائية حيث القي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب حادثة السلب بالاشتراك مع شخص آخر، واستخدم سلاحا ناريا لتهديد الموظفين وسلب المبلغ، ليقوم الشريك وبعد تحديد هويته وملاحقته بتسليم نفسه . وأوضح انه بتفتيش منزل احد المقبوض عليهما جرى ضبط السلاح الناري المستخدم وكمية من الذخيرة والملابس النسائية، اضافة الى المركبة المستخدمة من قبلهما وما زال التحقيق مستمرا معهما.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة