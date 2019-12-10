استعداد.. منخفض جوي ماطر سيؤثر على المملكة بعد غدٍ الخميس

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء باردة في اغلب المناطق، وتهطل الامطارعلى فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، يُتوقع ان تكون غزيرة أحياناً، وقد يصحبها البرق والرعد وتساقط البرد، مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يتوقع ان يتشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية واجزاء من مناطق البادية.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الاربعاء، وتكون الأجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق ولطيفة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويوم الخميس تتأثر المملكة تدريجياً مع ساعات الظهيرة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، وتسود أجواء غائمة جزئياً الى غائمة، وتهطل الأمطارعلى فترات في أنحاء مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة أحياناً في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان والمناطق الشمالية اليوم من 13 الى 7 درجات مئوية، وفي المناطق الجنوبية من 11 الى 6، وفي خليج العقبة من 25 الى 15 درجة مئوية.

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