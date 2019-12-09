وفاة و6 إصابات بحريق منزل في الشونة الشمالية

توفي شخص وأصيب ستة آخرون بضيق في التنفس، اليوم الاثنين، اثر حريق شب داخل غرفة في منزل بمنطقة الشونة الشمالية، بمحافظة اربد.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان صحفي، إن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد قد أخمدت الحريق وسيطرت عليه، بينما تولت فرق الإسعاف؛ تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لخمس إصابات في الموقع وصفت حالتهم بالحسنة، ونقل إصابة وصفت حالتها بالمتوسطة، وإخلاء الوفاة إلى مستشفى معاذ بن جبل.

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