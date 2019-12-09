وفقا لموقع روسي مختص بالشؤون العسكرية.. مقاتلات روسية تمنع اخرى اسرائيلية من قصف قاعدة عسكرية سورية
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جرينتش+2 12:59
وسط استمرار الاحتجاجات الشعبية.. إصابة 6 جنود عراقيين إثر سقوط 4 صواريخ كاتيوشا قرب مطار بغداد الدولي

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