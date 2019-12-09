ما زالت جميلة.. أول ظهور لنيللي كريم بعد إلعملية الجراحية في الوجه

وفقا لموقع روسي مختص بالشؤون العسكرية.. مقاتلات روسية تمنع اخرى اسرائيلية من قصف قاعدة عسكرية سورية
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جرينتش+2 12:59
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