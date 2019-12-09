لوكسمبرغ تدعو الاتحاد الاوروبي للاعتراف بدولة فلسطين ودعم حل الدولتين

حصل موقع “أمد للإعلام” على نص الرسالة التي وجهها وزير خارجية لوكسمبرغ جان أسيلبورن ، لمفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن الاعتراف بدولة فلسطين.

وفيما يلي نص الرسالة..

اسمحوا لي أولاً أن أعرب عن تهانئي الصادقة على توليك منصب الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية. أنا مقتنع بأنه ، بفضل خبرتك وكفاءتك ، ستتمكن من توجيه عملنا المشترك في مجال السياسة الخارجية والأمنية بطريقة قوية وحكيمة خلال السنوات الخمس القادمة.

إن النهوض بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي يكمن في صميم العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ، في السنوات القليلة الماضية ، نشهد إضعافاً تدريجياً للقانون الدولي والنظام المتعدد الأطراف. في ضوء هذا الاتجاه المقلق للغاية ، يجب على الاتحاد الأوروبي التحدث بصوت قوي وموحد في الدفاع عن عالم تسود فيه سيادة القانون ، وليس سيادة الأقوى. القانون الدولي يحمينا جميعا. ويحمي بشكل خاص الأضعف.

كما تعلمون ، أكد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من جديد في قراره 2334 المؤرخ 23 كانون الأول / ديسمبر 2016 أن “قيام إسرائيل بإنشاء مستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية ، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والشامل “.

لسوء الحظ ، نشهد حل الدولتين يتم تفكيكه قطعة قطعة ، يومًا بعد يوم. تتآكل صلاحية هذا الحل بسبب النشاط الاستيطاني وهدم المنازل والمصادرة والتهجير القسري ، وكلها أمور غير قانونية بموجب القانون الدولي ، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة. كل يوم ، نقطة اللاعودة تقترب بشكل خطير.

تهدد سياسة التسوية والهدم استبدال حل الدولتين بواقع الدولة الواحدة ، والذي يتسم بالصراع الدائم والاحتلال وعدم المساواة في الحقوق.

يجب أن يواصل الاتحاد الأوروبي تعزيز ودعم توافق الآراء لصالح حل الدولتين. تتمثل إحدى طرق المساعدة في إنقاذ هذا الحل في خلق موقف أكثر إنصافًا لكلا الطرفين.

في هذا الصدد ، أعتقد أن الوقت قد حان لبدء نقاش داخل الاتحاد الأوروبي حول فرصة اعتراف جميع الدول الأعضاء فيها بدولة فلسطين. إذا وافقت ، يمكن أن تدور هذه المناقشة في إطار اجتماع قادم لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.

أغتنم هذه الفرصة بالفعل لإحالة نسخة من هذه الرسالة إلى زملائي وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

إن الاعتراف بفلسطين كدولة لن يكون معروفًا ولا شيكًا فارغًا ، بل اعترافًا بسيطًا بحق الشعب الفلسطيني في دولته. لن تكون موجهة ضد إسرائيل. في الواقع ، إذا أردنا المساهمة في حل النزاع بين إسرائيل وفلسطين ، يجب ألا نغفل أبداً الظروف الأمنية لإسرائيل ، فضلاً عن العدالة والكرامة للشعب الفلسطيني.

أكرر لكم أطيب تمنياتي بالنجاح لكم على رأس العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي ، وأتطلع إلى رؤيتكم مجددًا قريبًا.

أرجو أن تتقبلوا ، يا سيادة السيد جوزيب بوريل ، فائق تقديري لكم.