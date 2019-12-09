كاظم الساهر يجدد أغنية ”سلام عليك“ ويرشحها كنشيد وطني للعراق/ فيديو‎

أصدر الفنان العراقي كاظم الساهر، نسخة جديدة من أغنيته، ”سلام عليك“، وذلك بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها بلاده.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان على ”فيس بوك“ الإصدار الجديد للأغنية، والذي جاء بلحن يختلف قليلًا عن اللحن السابق للأغنية.

ويأتي الإصدار الجديد، بالتزامن مع الاحتجاجات العراقية، وقد تضمن صورة للساهر، وهو منحنٍ على العلم العراقي يقبّله.

وقال الساهر في تصريحات سابقة له، إنه يتمنى أن تعتمد أغنيته ”سلام عليك على رافديك“، نشيدًا وطنيًا للعراق، بينما عبر عن سعادته لدعم الجمهور العراقي لهذا المقترح في استفتاء أُجري سابقًا لهذا الغرض، والأغنية من كلمات الشاعر أسعد الغريري.

والنشيد الحالي اختاره الحاكم الأمريكي بول بريمر، بعد سقوط نظام صدام حسين 2003، وهو من كلمات الشاعر الفلسطيني، إبراهيم طوقان، وألحان اللبناني محمد فليفل.

ومنذ تغيير النظام، احتدم الجدل في الأوساط السياسية والشعبية، بشأن نشيد العراق الوطني، واصطدمت محاولات التغيير بالخلافات السياسية، خاصة بين بعض المكونات كالكرد والتركمان الذين رغبوا بإشارة واضحة إليهم في النشيد.

وتنافس أغنية ”سلام عليك“، قصيدة ”سلام على هضبات العراق“، وهي للشاعر محمد مهدي الجواهري، فيما يدور سجال على الدوام بشأن ذلك.

https://web.facebook.com/KadimAlSahir.official/videos/3271322496242726/