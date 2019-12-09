جراء عملية الشمراني.. احتجاز جميع الضباط السعوديين المتدربين بقاعدة فلوريدا للتحقيق

فلوريدا – رويتر

قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي الأحد، إن المحققين يعتقدون أن ضابطا بسلاح الجو السعودي تصرف بمفرده يوم الجمعة، عندما قتل ثلاثة أشخاص وأصاب ثمانية أخرين في قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية في بنساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية، قبل أن يرديه أحد نواب قائد الشرطة قتيلا.

وقالت راشيل روخاس المحققة الخاصة المسؤولة عن مكتب التحقيقات الاتحادي في جاكسونفيل، التي ترأس فريق التحقيق، إن المحققين لم يحددوا بعد الدافع وراء الهجوم، وإن عددا من زملاء المهاجم السعوديين الذين كانوا على مقربة من مسرح الهجوم وقت تنفيذه، يتعاونون مع المحققين.

وكشفت المحققة عن احتجاز ومنع خروج باقي الطيارين السعوديين المشاركين بالتدريب داخل قاعدة فلوريدا، وأضافت :” زملاء الشمراني السعوديين المشاركين في التدريب يتحدثون مباشرة مع المحققين الأمريكيين، وإن خروجهم من القاعدة محظور” .

وأضافت أن المكتب يتعامل مع هذه القضية مثلما يتعامل مع قضايا إطلاق النار المماثلة بافتراض أنها عملية إرهابية، لكنها أكدت أن ذلك يتم بهدف السماح للمحققين باستخدام أدوات خاصة تمنح لهم في قضايا الإرهاب.

وقالت: “نبذل كل ما في وسعنا لمعرفة الدافع، وأطلب الصبر حتى نتمكن من الوصول إلى ذلك بصورة صحيحة”، مضيفة أن فريق التحقيق يضم 80 ضابطا خاصا من المكتب و100 من الموظفين المعاونين لهم، وعشرات المحققين التابعين لسلاح البحرية وعددا من الوكالات الاتحادية الأخرى.

وحدد مكتب التحقيقات الاتحادي هوية مطلق النار بأنه الملازم ثان محمد سعيد الشمراني (21 عاما).

وقالت روخاس إن مطلق النار استخدم في الهجوم مسدس جلوك عيار تسعة مليمترات، كان به 33 طلقة، اشتراه بشكل قانوني في فلوريدا.

وتسمح القوانين الأمريكية للأجنبي الذي يزور الولايات المتحدة ويحمل تأشيرة، بخلاف تأشيرة المهاجر، بأن يشتري مسدسا إذا توفرت شروط محددة منها حيازته لرخصة صيد.

وكان الشمراني في القاعدة ضمن برنامج تدريبي بسلاح البحرية الأمريكي يهدف لتعزيز العلاقات مع الحلفاء الأجانب.

وأضافت: “أشكر المملكة على تعهدها بالتعاون الكامل والتام”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد، أبديا انزعاجهما الشديد من وقوع هذا الحادث وتعهدا بمساعدة عائلات الضحايا.

لكن أعضاء الكونغرس عن ولاية فلوريدا، انتقدوا الإدارة الأمريكية لعدم اعتبارها الهجوم إرهابيا حتى الآن، وطالبوا بمعرفة تفاصيل عما تقوم به حكومة السعودية لدعم التحقيق، ومنع وقوع عنف مماثل في المستقبل من عسكريين سعوديين.

وقالت مجموعة سايت التي تراقب المحتوى المتطرف على الإنترنت، إن الشمراني نشر على ما يبدو انتقادا لحروب الولايات المتحدة في دول غالبية سكانها من المسلمين، ونقل اقتباسا لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن على تويتر قبل ساعات من تنفيذه الهجوم.

ولم يتسن لرويترز التحقق من مصداقية هذا الحساب على تويتر، الذي علقته الشركة يوم الجمعة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر لقناة فوكس نيوز، إن برنامج التدريب “مهم جدا لأمننا القومي”.

وكان الشمراني واحدا من 200 أجنبي بقاعدة بنساكولا، كما يشارك آلاف آخرون في تدريبات عسكرية بأنحاء الولايات المتحدة.