43 إصابة جراء استنشاق دخان حريق في مدرسة بالرمثا

أصيب 43 شخصا نتيجة استنشاق دخان منبعث من حريق اندلع في مدرسة مصعب بن عمير للبنين في لواء الرمثا، بحسب مساعد مدير مستشفى الرمثا الجكومي، الدكتور عبد العزيز ذيابات.

وقد اخلت كوادر الدفاع المدني أخلت الطلبة والمعلمين من المدرسة.

وقالت إدارة الإعلام ، في بيان، إن الحريق اندلع في الطابق الأرضي، وامتد إلى الطوابق العلوية لإحدى المدارس والمكونة من 3 طوابق، حيث تعرض 27 شخصا من طلاب ومعلمين لضيق بالتنفس، وتم تقديم إسعافات أولية لازمة لهم ونقلهم إلى مستشفى الرمثا الحكومي، وجميعهم بحالة جيدة.

وتشير الدلائل الأولية إلى أن الحريق ناتج عن تماس كهربائي .