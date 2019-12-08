مئاب الاردنيين يشيعون بالهتافات الوطنية وكاليل الورود جثمان الشهيد سامي أبو دياك في مقبرة صويلح

شيّع مئات الأردنيين، اليوم الأحد، الشهيد الأسير سامي أبو دياك، بعد أن سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثمانه إلى السلطات الأردنية، بعد عشرة أيام من استشهاده.

وقد انطلق موكب التشييع من مسجد الملك حسين في دابوق إلى مقبرة صويلح ، حيث ردد المشاركون هتافات منها :

يا شهيد يا مجروح .. دمك هدر ما بروح

يا شهيد ارتاح ارتاح.. واحنا نواصل الكفاح.

والشهيد أبو دياك، يحمل الجنسية الأردنية إلى جانب الفلسطينية، وتقطن عائلته بلدة سيلة الظهر، جنوب جنين، ولديه خمسة أشقاء، من بينهم شقيق أسير وهو سامر أبو دياك المحكوم بالسجن مدى الحياة.

وكان الأسير الشهيد سامي قضى على سرير المرض، بعد إصابته بمرض السرطان، جراء الإهمال الطبي، الذي تمارسه سلطات السجون بحق الأسير، في حين رفضت مصلحة السجون الإسرائيلية تحقيق مطلب الأسير الشهيد أبو دياك بأن يتم الإفراج عنه ولو ساعة يحتضن فيها والدته ويموت بجانبها.

وتعرض الشهيد أبو دياك، في العام 2015 لخطأ طبي عقب خضوعه لعملية جراحية في مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي، حيث تم استئصال جزء من أمعائه، وأُصيب جراء نقله المتكرر من المشفى للسجن، بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي، وعقب ذلك خضع لثلاث عمليات جراحية، وبقي تحت تأثير المخدر لمدة شهر موصولاً بأجهزة التنفس الاصطناعي، إلى أن ثبت لاحقاً إصابته بالسرطان، وبقي يقاوم السرطان والسّجان إلى أن ارتقى شهيدا يوم 26 من الشهر الماضي.

وبارتقاء سامي أبو دياك يرتفع عدد الشهداء الأسرى إلى 222، وكان آخرهم بسام السايح الذي استشهد بعد معاناة طويلة مع مرضي السرطان والقلب.

وقد بادرت والدة الشهيد أبو دياك بتقديم الشكر للحكومة الأردنية، التي عملت على نقل جثمان ابنها الشهيد إلى الأردن من أجل دفنه،

وأضافت في حديث مقتضب ، أنها “تحتسب ابنها شهيداً عند الله، وتسلم بقضاء الله وقدره”.