مجلس النواب يأذن بمحاكمة الوزيرين السابقين الشخشير وهلسة ويرفض رفع الحصانة عن النائبين الهواملة والحباشنة
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مئاب الاردنيين يشيعون بالهتافات الوطنية وكاليل الورود جثمان الشهيد سامي أبو دياك في مقبرة صويلح

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