مجلس النواب يأذن بمحاكمة الوزيرين السابقين الشخشير وهلسة ويرفض رفع الحصانة عن النائبين الهواملة والحباشنة
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جرينتش+2 05:14
طائرات حربية اسرائيلية تقصف مواقع لكتائب القسام فجر اليوم بحجة الرد على 4 صواريخ اطلقت من قطاع غزة

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