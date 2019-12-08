ضبط مشغل مخالف لتعبئة عبوات الشامبو ومزيل العرق في عمان



عمان 8 كانون الاول ( بترا ) – ضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الاجهزة الامنية ذات العلاقة، مصنعا يقوم بتعبئة عبوات الشامبو ومزيل العرق بعد جمعها من النفايات وتعبئتها بالمياه وكميات بسيطة من الشامبو، واعادة بيعها.

وحسب التفاصيل التي حصلت عليها وكالة الانباء الاردنية (بترا) فان القائمين على المشغل استخدموا غاز القداحات لضغط مزيل العرق.

ويعمل المشغل بشكل غير مرخص في منطقة جبل الزهور (وسط العاصمة عمان) وبين الاحياء السكنية، ويقوم بالبيع لاصحاب البسطات واصحاب العروض وسط البلد ويقدر عدد العبوات اليومية المباعة بنحو 500 عبوة مخلوطة بنكهات ومعطرات.

وقد اتلفت الأجهزة المعنية كافة الكميات المضبوطة واحالت المؤسسة الاشخاص المعنيين الى القضاء.