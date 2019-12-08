مجلس النواب يأذن بمحاكمة الوزيرين السابقين الشخشير وهلسة ويرفض رفع الحصانة عن النائبين الهواملة والحباشنة
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جرينتش+2 09:56
سمير الخطيب يعلن بعد لقائه الحريري والمفتي عن اعتذاره قبول الترشيح لرئاسة الحكومة اللبنانية

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