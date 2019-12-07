الزمن الجميل.. مريم فخر الدين تضطر لقيادة “الباص” بطريق الاسكندرية لان سائقه صائم

حكاية طريفة من ايام الزمن الجميل.. فخلال تصوير فيلم “رسالة غرام” للنجمين الراحلين مريم فخر الدين وفريد الأطرش، فى أوائل عام 1954، كان على فريق العمل السفر إلى الاسكندرية لتصوير عدد من المشاهد المهمة هناك،

وبسبب الظروف الانتاجية الصعبة، قرر المنتج أن يستأجر “باص” ليجمع كافة الممثلين به وطاقم العمل، وذلك توفيرا للنفقات، وحينما سمعت مريم فخر الدين عن الأمر اعترضت بشدة، ورفضت السفر ، وبعد اصرار من المنتج ومفاوضات طويلة، وافقت مريم فخر الدين بصعوبة،

اما سبب اعتراض مريم فخر الدين على هذه الحافلة الكبيرة فهو أنها رأت أن السائق صائم، ولابد أن المشوار سيرهقه أثناء القيادة، وقد يسبب ذلك خطرا على الراكبين، لكن المنتج صمم على قراره.

تجمع الفنانون والمشاركون فى مكان انطلاق السيارة التى سيقودها السائق الصائم، ولكن جاءت التوقعات صحيحة من جانب مريم فخر الدين، حيث بدأ السائق السير بشكل طبيعى، ولكنه فى منتصف الطريق بدأ ينحرف بالسيارة، وحينما أحس الركاب بهذا الانحراف بدأوا يصرخون بالسائق، الذى راح فى النوم، ولكن أيقظته صيحاتهم، وبالفعل تنبه السائق وتفادى الاصطدام، ولكن مريم فخر الدين لم تطمئن، بل تولت بنفسها قيادة السيارة بدلا منه، أما السائق، فجلس مكانها وراح في سبات عميق.