العضايلة: “سيوف الكرامة” استحضرت معركة الكرامة المشتركة بين الجيش والمقاومة

أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة أن التدريبات التي نفذها الجيش الأردني تحت مسمى سيوف الكرامة أحيت روح معركة الكرامة التى توحد فيها الجيش الاردني مع المقاومة الفلسطينية، معتبرا أن هذا مثل هذه الروح هو ما سيقضي على أحلام تمرير صفقة القرن والأطماع الصهيونية في الأردن وفلسطين.

تصريحات العضايلة جاءت خلال لقاء وفد من المكتب التنفيذي للحزب مع الهيئة العامة لفرع الحزب في جنوب عمان، بحضور إدارة الفرع ومشاركة كل من النائب الثاني للأمين العام المحامي حكمت الرواشدة، و كل من أعضاء المكتب التنفيذي المحامي حمد الهروط والدكتور صالح الغزاوي وأمين سر الحزب ثابت عساف.

وأكد العضايلة أن ما يواجهه الأردن من تحديات داخلية وتهديدات خارجية يتطلب تمتين الصف الداخلي والتوافق على رؤية وطنية للإصلاح الشامل، وتغيير النهج السياسي والاقتصادي القائم في ظل تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية نتيجة استمرار الحكومة في سياسة ترحيل الأزمات وتسكينها بدل معالجتها بشكل جذري.

كما جرى خلال اللقاء عرض رؤية الحزب وموقفه من مختلف التطورات على الساحة المحلية، والتأكيد على أهمية دور الفروع في تنفيذ رؤية الحزب وخططه الاستراتيجية ومشاريع العمل للمرحلة القادمة وبما يعزز الشراكة الوطنية في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.