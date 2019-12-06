23 إصابة بينهم مسعف برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم بمسيرات كسر الحصار بقطاع غزة/ فيديو

غزة – وكالات

أصيب 37 مواطنا فلسطينيا اليوم الجمعة بنيران الاحتلال خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة بغزة ان الطواقم الطبية تعاملت مع 37 اصابة مختلفة (منها 4 بالرصاص الحي و 10 باعيرة معدنية مغلفة بالمطاط)، ومن بين الاصابات 10 اطفال جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المشاركين السلميين في الجمعة ال 83 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة

كما أكد الهلال الأحمر، إصابة المسعف المتطوع محمد زياد زغبر برصاص مغلف بالمطاط أثناء عمله الإنساني في منطقة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وتوجه الاف الفلسطينيين الى خمس نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة الـ 83 لمسرات العودة وكسر الحصار.

ووصل الشباب الفلسطيني تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة والتي دعت لاوسع مشاركة ممكنة مؤكدة على سلمية التظاهرات.

ونشر جيش الاحتلال مزيد من قواته على طول الحدود الشرقية بعد عودة التظاهرات التي توقفت لثلاثة أسابيع.

من جهته قال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حماس ان الجماهير المشاركة في مسيرات العودة تؤكد من جديد على استمرار المسيرات بحيويتها وديمومتها بأدواتها السلمية والشعبية وانها ماضية باجماع وطني ودعم شعبي دون تردد او تلكؤ.

وأضاف ان مسيرات العودة قد تتريث او تتوقف لكنها لن تنتهي الا بانتزاع كامل مطالبها من الاحتلال الاسرائيلي وتحقيق اهدافها.

كما أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات كسر الحصار ، استئناف فعاليات المسيرة على حدود القطاع بعد توقف لثلاثة أسابيع.

وطالبت جماهير الشعب الفلسطيني المشاركة في المسيرات بتفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي، محذرة من أية محاولات لاستهداف المسيرة.

وجددت الهيئة، تأكيدها استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية، باعتبارها محطة كفاحية من محطات النضال الفلسطيني المتواصل حتى تحقيق الانتصار برحيل الاحتلال.