يحيا الحب.. زوجان عاشا سعيدين 68 سنة وتوفيا معا بيوم واحد

عاش زوجان من ولاية مينيسوتا الأمريكية معا مدة 68 سنة، وغادرا الحياة معا بفارق12 ساعة فقط.

فقد افادموقع USA Today، بأن روبين وكورين جونسون انتقلا للعيش في مزرعة بمنطقة نورسلاند، بعد فترة قصيرة على زواجهما، حيث عاشا هناك 67 سنة كانا يزرعان خلالها الذرة وفول الصويا والقمح وأنجبا الأطفال.

وقبل نصف سنة نقلا إلى المستشفى نتيجة سوء حالتهما الصحية. وبعد إجراء الفحوص اللازمة اكتشفت إصابة روبين بالسرطان وكورين بقصور القلب. ثم توفيت الزوجة يوم 24 نوفمبر الماضي عن عمر 87 سنة، وفي اليوم التالي توفي زوجها عن عمر 88 سنة، وجاء في بيان النعي: ” لقد تركا هذا العالم معًا، محاطًين بأولئك الذين أحبوهما”.

ترك الزوجان سبعة أولاد و14 حفيدا و15 ابنا وابنة أحفاد.

ويذكر أن الزوجين أحبا بعضهما 71 سنة وتوفيا في نفس اليوم بفارق 12 ساعة فقط.

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