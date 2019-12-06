وصول جثمان الاسير الشهيد سامي أبو دياك الى الأردن بناء على رغبة ذويه

صرح الناطق الرسمي باسم وزراة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز أن جثمان الشهيد سامي أبو دياك قد وصل مساء امس الخميس عبر جسر الملك حسين لدفنه في المملكة، بناءاً على طلب ذويه.

وأوضح الفايز أن تسليم الجثمان جاء بعد متابعة حثيثة من الوزارة مع سلطات الاحتلال.

واستشهد الأسير سامي أبو دياك (36 عاماً)، يوم 26 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، في مستشفى سجن الرملة التابع للاحتلال الإسرائيلي.

الأسير، معتقل منذ 17 تموز/ يوليو 2002، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد لثلاث مرات و30 عاماً، أمضى منها 17عاماً، تم تشخيص إصابته بورم سرطاني في الأمعاء في أيلول/ سبتمبر 2015.

وبذلك، يرتفع عدد شهداء الحركة الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 إلى 222 شهيداً.

ويبلغ عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير، منهم 200 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، وعلى الأقل هناك عشر حالات إصابة بالسرطان، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

فيما يبلغ العدد الكلي للأسرى قرابة 5000 أسير وأسيرة في معتقلات الاحتلال.