قتلى وجرحى في قاعدة عسكرية بفلوريدا على يد متدرب سعودي

اعلنت الشرطة الأمريكية ان ثلاثة على الاقل قتلوا واصيب 8 آخرين جراء حادث اطلاق النار في قاعدة جوية تابعة لسلاح البحرية في ولاية فلوريدا،

وأفادت وكالة اسوشيتد برس نقلا عن مسؤولين أمريكيين ان طالب طيران سعودي وراء الهجوم في القاعدة العسكرية، والسلطات تحقق ان كان مرتبطا بالإرهاب.

وقالت شرطة مقاطعة اسكامبيا في تغريدة على تويتر إنها تستطيع “أن تؤكد أنه لم يعد في قاعدة بنساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية مسلح يطلق النار. تأكد مقتله”.

وفرض إغلاق أمني على قاعدة بنساكولا التي ذكرت على تويتر “تأكد سقوط قتيل آخر”. وأضافت في تغريدة لاحقة “تأكدت وفاة ضحية ثان”.

وذكرت صحيفة بنساكولا نيوز جورنال إن شخصين أصيبا بجروح خطيرة وثالث بجروح غير خطيرة.

وقال جيف بيرغوش المتعاقد لدى القاعدة للصحيفة “هناك نحو مئة من مختلف عربات أجهزة تطبيق القانون” المتجهة بسرعة وفي الاتجاه المعاكس إلى القاعدة.

وقال المسؤول الإعلامي في البيت الأبيض جاد دير إن الرئيس دونالد ترامب “أُبلغ بحادثة إطلاق النار في قاعدة بنساكولا … ويتابع الوضع”.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون صورة جريح يتم نقله على كرسي نقال إلى مستشفى، فيما قال المكتب الفدرالي للكحول والتبغ والأسلحة والمتفجرات إن عناصره استجابوا للحادثة في القاعدة وأنه “تجري عملية تفتيش للمباني”.

وتضم القاعدة 16 ألف عسكري وأكثر من 7 آلاف مدني. والقاعدة مركز تدريب أول لطياري البحرية وتعرف بأنها “مهد سلاح طيران البحرية”.