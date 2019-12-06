بعد صابرين.. هالة فاخر تثير موجة جدل بعد خلعها الحجاب

تصدرت الفنانة هالة فاخر تريند مؤشرات البحث جوجل، اليوم الجمعة، بعد تداول صور لها مع الفنان حسن الرداد والمذيعة إنجى على، بدون حجاب، ليثار جدل جديد مشابه لما أثير منذ أيام قليلة بسبب الفنانة صابرين التى ظهرت هى الأخرى بدون حجاب، فيما ظهرت فاخر مرتدية طاقية تكشف أجزاء من شعرها.

وتشارك الفنانة هالة فاخرفي مسرحية “لوكاندة الأوباش” من بطولة كل من ماجد المصرى وحسن الرداد وسعد الصغير وحمدى المرغنى وحسن عبدالفتاح، ومن المقرر عرضها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وهى من تأليف محمد عز، ومن إخراج أشرف زكى .

وتصدر اسم الفنانة “صابرين”، فى نوفمبر الماضى، قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد نشرها صورها بدون غطاء للرأس.

وأثارت صابرين حالة من الجدل، بعد قرارها، وانقسمت التعليقات على موقع “تويتر”، بين فريقين أحدهم يدعمها بأن ذلك حرية شخصية ولا دخل لأحد بقرارها، والفريق الأخر ينتقدها بعد هذا القرار.

وكانت صابرين ارتدت الحجاب بالفعل منذ فترة طويلة ولكنها تخلت عنه تدريجيًا، فارتدت بعده الطرحة الأسبانش، لتستقر مؤخرًا على ارتداء “التربون”، لتقرر أخيرًا التخلى عنه تمامًا والظهور بشعرها مرة أخرى كما كانت فى بدايتها الفنية.