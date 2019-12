حبل العزل يضيق حول عنقه.. بيلوسي تطلب من ترامب البدء بكتابة استقالته/ فيديو

واشنطن – سبوتنيك

أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن المجلس قام بصياغة مواد المساءلة ضد الرئيس دونالد ترامب.

وقالت بيلوسي إنه تم تقديم اتهامات ضد ترامب بهدف عزله عن السلطة.

وأضافت رئيسة مجلس النواب إنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت بيلوسي للصحفيين: “أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير”.

وقالت في بيان متلفز: “للأسف، ولكن بثقة وتواضع، وبولاء لمؤسسينا وقلب مليء بالحب لأميركا، أطلب اليوم من رئيسنا المضي قدمًا في كتابة الإقالة”.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم الخميس أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين على التحرك سريعا لو كانوا يعتزمون مساءلته حتى يتسنى لمجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، التعامل مع القضية.

وكتب ترامب على تويتر “إذا كنتم ستقررون مساءلتي، فلتفعلوا ذلك الآن، بسرعة، حتى يكون لدينا محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ، وليتسنى لبلدنا العودة للعمل”.

وكان رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيرولد نادلر، قد اعلن عقب جلسات استماع الخبراء اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاوز سلطته، وتصرفاته تعد أساسا لعزله.

وقال نادلر: إن “الرئيس ارتكب مخالفة تستدعي المساءلة، بطلبه من حكومة أجنبية التدخل في انتخاباتنا …”.

لجنة الاستخبارات توافق على قرار المساءلة

وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، وافقت على التقرير الذي أعده الديمقراطيون والمتعلق بمساءلة ترامب تمهيدا لعزله، يوم الأربعاء.

ووفقا لنتائج التصويت، صوت لصالح قرار المساءلة الأغلبية وهم 13 عضوا، مقابل 9 ضد القرار.

وعقب ذلك ستحيل لجنة الاستخبارات التقرير الممهد لمحاكمة ترامب برلمانيا إلى اللجنة القضائية.

يذكر أن موظفا في الاستخبارات الأميركية قد كشف عن مكالمة هاتفية جرت، في 25 تموز/يوليو الماضي، بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي.

ودفعت هذه المسألة الديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25 أيلول/سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته بطلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات في محاولة لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن.

وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله، أو تبرئته واستمراره في منصبه.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، هو انقلاب ومحاولة للاستيلاء على السلطة.

Pelosi: "Today, I am asking our Chairman to proceed with articles of impeachment."pic.twitter.com/qiWOclKJS5

— The Washington Post (@washingtonpost) December 5, 2019