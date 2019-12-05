نتنياهو يبق البحصة ويعلن عن خطف الاحتجاجات الشعبية في لبنان والعراق وتوظيفها على نطاق واسع لإضعاف إيران
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جرينتش+2 04:41
تشمل 700 الف مستفيد.. زيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري

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