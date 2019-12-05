بعدما اعماها التطرف والانقسام وغياب القواسم المشتركة.. إسرائيل ذاهبة إلى انتخابات ثالثة

قال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، إن “جميع الخيارات المتاحة لتشكيل حكومة وحدة أو حكومة يمين ضيقة لم تعد قائمة”، وبالتالي سنذهب إلى انتخابات ثالثة.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، حمل ليبرمان، بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس مسئولية فشل تشكيل حكومة وحدة، وقال إن خيارات تشكيل حكومة وحدة أو حكومة ضيقة انتهت الآن.

وأضاف: “الانتخابات الثالثة أمر لا مفر منه”.

وأكد رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أن “مزيج من حكومة ضيقة مع قرارات مهمة في مجالات الأمن والاقتصاد، قد يخلق صدعا كبيرا واستقطابا في أوساط الجمهور. هذه الحكومة الضيقة هي حكومة فاشلة بالكامل، إنها حكومة احتكاك دائم”.

وأشار ليبرمان إلى أن “نتنياهو وغانتس لعبا لعبة تبادل الاتهامات طيلة فترة محاولة تشكيل الحكومة. مع هذا حاولت الضغط عليهما من أجل تشكيل حكومة، إلا أن المحاولات باءت بالفشل”.

يشار إلى أن نتنياهو قد فشل في تشكيل حكومة إسرائيلية، ليعيد الرئيس رؤوبين ريفلين التكليف إلى الجنرال غانتس، الذي فشل بدوره في تشكيل هذه الحكومة، لتدخل إسرائيل في دوامة سياسية، إذ من الممكن أن تسير العملية السياسية في البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ثالثة.

وقد وبخ ريفلين كلا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس تحالف “ازرق ابيض” بيني غانتس لعدم نجاحهما بالتوصل لتشكيل ائتلاف حكومي، وإمكانية انتخابات ثالثة

وقال ريفلين في خطابه في مراسم ذكرى اول رئيس وزارء لإسرائيل، دافيد بن غوريون: “يبدو انكما اصبتما بالجنون. ان اردتما هذا-فلكما الجنون. ولكن لا تجرا شعب إسرائيل الى هذا الجنون؟” وتابع: “انا أتوجه اليكما كقادة إسرائيل، أنتما تديران مفاوضات طويلة، مرهقة وغير مجدية”.

وشدد الرئيس الإسرائيلي على أن الديموقراطية في إسرائيل تمر بأزمة متواصلة، وقال:”ان استطعنا ان نقدر تفاني خصمنا السياسي من اجل دولة إسرائيل، لخلاص إسرائيل، حتى لو كنا نختلف معه سياسيا حول طريقه السياسي، فيمكننا ان نخرج من الازمة”.