إبليس يسكن في أمريكا: الهستيريا الأمريكية في إشعال الحروب

نتنياهو يبق البحصة ويعلن عن خطف الاحتجاجات الشعبية في لبنان والعراق وتوظيفها على نطاق واسع لإضعاف إيران
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