وزير الاعلام ينعى الزميل العزيز عبدالله مياس

نعى وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، اليوم الأربعاء، الزميل عبدالله مياس، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس الثلاثاء، بعد مسيرة مهنية حافلة في وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأعرب العضايلة عن صادق التعازي والمواساة لذوي الفقيد وعائلته ولأسرة وكالة (بترا) والأسرة الصحفية الأردنية، داعيا المولى جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وكان الزميل الفقيد مياس شغل منصب مساعد مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، كما عمل مديرا لمكتب الوكالة في العاصمة العراقية بغداد.

جدير بالذكر ان الزميل مياس “ابو خالد” قد تخرج من قسم الصحافة بجامعة القاهرة في منتصف عقد الستينات، بعد انفكاكه المبكر من الخدمة العسكرية.. رحمه الله