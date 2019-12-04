مسؤولون أمنيون اسرائيليون يحذرون نتنياهو من أن ضم غور الأردن قد يدفع الملك عبد الله لتعليق معاهدة وادي عربة
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جرينتش+2 05:51
القبض على شخصين اعتديا على معلمين باحدى مدارس جرش

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