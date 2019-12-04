الحكومة تطلق الحزمة التنفيذية 3 المتعلقة بزيادة رواتب الموظفين غدا

من المقرر ان تطلق الحكومة، غدا الخميس، الحزمة التنفيذية الثالثة للبرنامج الاقتصادي الحكومي، والتي تتضمن تعديل العلاوات على زيادة رواتب موظفي القطاع العام.

الحكومة تطلق الحزمة، بعنوان “رفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى المعيشة”، بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وعدد من أعضاء الفريق الوزاري، الساعة 10:30 صباحا في المركز الثقافي الملكي.

وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، قال لـقناة “المملكة”، أن الحكومة “تضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الثالثة للتحفيز الاقتصادي المرجح إطلاقها الخميس”.

وكان مصدر حكومي قد قال امس الثلاثاء، إن قيمة العلاوات تتراوح قيمة الزيادة بين 10-50 ديناراً للعاملين في القطاع العام.