مسؤولون أمنيون اسرائيليون يحذرون نتنياهو من أن ضم غور الأردن قد يدفع الملك عبد الله لتعليق معاهدة وادي عربة
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الحكومة تطلق الحزمة التنفيذية 3 المتعلقة بزيادة رواتب الموظفين غدا

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